Канада и Финляндия передадут Украине новые пакеты военной помощи

В ходе 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоявшейся сегодня в Брюсселе министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Канада передаст Украине партию помощи на 25 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Она включает в себя зимнюю одежду и снаряжение: ботинки, термобелье и зимние спальные мешки. Также Канада придаст военную форму для 2000 женщин-военнослужащих ВСУ, которая будет изготовлена ​​в Канаде.

Отмечается, что эта помощь финансируется из 500-миллионного транша, о котором премьер-министр Трюдо объявил в июне 2023 года.

Блэр добавил, что кроме формы Канада предоставит ряд боеприпасов:

2000 дополнительных патронов калибра 155 мм;

Дымовые артиллерийские боеприпасы, включая 955 снарядов 155 мм и более 2000 минометных снарядов 81 мм;

2260 противогазов;

277 1000-фунтовых авиационных бомб и запалов к ним;

Различные типы 76-мм морских боеприпасов.

Министр отметил, что на прошлой неделе Украине было передано анонсированные ранее около 8 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, 10 тыс. снарядов калибра 105 мм и около 2 млн боеприпасов к стрелковому оружию калибра 7,62 мм.

Канада продолжит поддерживать Украину, когда она борется за защиту своей свободы и суверенитета перед лицом незаконной и неоправданной войны России.

Что касается помощи от Финляндии, то это будет 19-й пакет техники для Украины стоимостью примерно 95 миллионов евро.

Министр обороны Антти Хаккянен заявил, что общая стоимость комплектов оборонной техники, поставляемых Финляндией в Украину, составляет 1,4 млрд евро.

"По оперативным причинам и чтобы гарантировать, что помощь безопасно достанется до места назначения, дополнительные сведения о содержании посылки, способе ее доставки или расписания не будут предоставлены", - говорится в сообщении.

Напомним, министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в начале октября анонсировала новый пакет помощи для Украины в связи с продолжением кровопролитной войны. Этот пакет будет включать военную технику и специальную одежду для солдат.

Источник фото: ua.depositphotos.com