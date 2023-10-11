- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Канада и Финляндия передадут Украине новые пакеты военной помощи
В ходе 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоявшейся сегодня в Брюсселе министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Канада передаст Украине партию помощи на 25 миллионов долларов.
Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
Она включает в себя зимнюю одежду и снаряжение: ботинки, термобелье и зимние спальные мешки. Также Канада придаст военную форму для 2000 женщин-военнослужащих ВСУ, которая будет изготовлена в Канаде.
Отмечается, что эта помощь финансируется из 500-миллионного транша, о котором премьер-министр Трюдо объявил в июне 2023 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Блэр добавил, что кроме формы Канада предоставит ряд боеприпасов:
- 2000 дополнительных патронов калибра 155 мм;
- Дымовые артиллерийские боеприпасы, включая 955 снарядов 155 мм и более 2000 минометных снарядов 81 мм;
- 2260 противогазов;
- 277 1000-фунтовых авиационных бомб и запалов к ним;
- Различные типы 76-мм морских боеприпасов.
Министр отметил, что на прошлой неделе Украине было передано анонсированные ранее около 8 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, 10 тыс. снарядов калибра 105 мм и около 2 млн боеприпасов к стрелковому оружию калибра 7,62 мм.
Канада продолжит поддерживать Украину, когда она борется за защиту своей свободы и суверенитета перед лицом незаконной и неоправданной войны России.
Что касается помощи от Финляндии, то это будет 19-й пакет техники для Украины стоимостью примерно 95 миллионов евро.
Министр обороны Антти Хаккянен заявил, что общая стоимость комплектов оборонной техники, поставляемых Финляндией в Украину, составляет 1,4 млрд евро.
"По оперативным причинам и чтобы гарантировать, что помощь безопасно достанется до места назначения, дополнительные сведения о содержании посылки, способе ее доставки или расписания не будут предоставлены", - говорится в сообщении.
Напомним, министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в начале октября анонсировала новый пакет помощи для Украины в связи с продолжением кровопролитной войны. Этот пакет будет включать военную технику и специальную одежду для солдат.
Источник фото: ua.depositphotos.com