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В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
Министерство иностранных дел Финляндии Элина Валтонен анонсировала новый пакет помощи для Украины в связи с продолжением кровопролитной войны. Этот пакет будет включать военную технику и специальную одежду для солдат.
Об этом она сообщила через свой профиль в социальной сети Х (Twitter).
"Украина является нашим крупнейшим партнером по развитию. Финляндия и ЕС готовы поддерживать Украину настолько, насколько это будет необходимо. Свобода одержит победу. Спасибо, что приняли нас в Киеве", - отметила Валтонен.
Она добавила, что в целом Финляндия уже отправила Украине помощь на $2 миллиарда.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Финляндия также рассматривает возможность размещения производства бронетехники на территории Украины. Оно включать лицензионное производство бронетранспортеров Patria в Украине.
Кроме того, министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио дал поручение разработать план, согласно которому Финляндия будет принимать участие в послевоенном восстановлении Украины.
Напомним, 6 июля по представлениям правительства президент Финляндии Саули Нииностио принял 17-й пакет помощи для Украины, включающий, в частности, зенитное оружие и боеприпасы. По предварительным подсчетам, Украина получит техники на 105 млн. евро. С учетом нового пакета, Финляндия передала Киеву военную помощь на 1,2 млрд евро.