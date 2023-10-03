В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Министерство иностранных дел Финляндии Элина Валтонен анонсировала новый пакет помощи для Украины в связи с продолжением кровопролитной войны. Этот пакет будет включать военную технику и специальную одежду для солдат.

Об этом она сообщила через свой профиль в социальной сети Х (Twitter).

"Украина является нашим крупнейшим партнером по развитию. Финляндия и ЕС готовы поддерживать Украину настолько, насколько это будет необходимо. Свобода одержит победу. Спасибо, что приняли нас в Киеве", - отметила Валтонен.

🇫🇮 has contributed almost 2 bn euros to 🇺🇦. Our next defence materiel package is under preparation. 🇺🇦 is our largest development partner. Finland and the EU will support #Ukraine for as long as needed. Freedom will prevail. Many thanks for hosting us in Kyiv, @DmytroKuleba pic.twitter.com/B2nsjYicNi — Elina Valtonen (@elinavaltonen) October 3, 2023

Она добавила, что в целом Финляндия уже отправила Украине помощь на $2 миллиарда.

Финляндия также рассматривает возможность размещения производства бронетехники на территории Украины. Оно включать лицензионное производство бронетранспортеров Patria в Украине.

Кроме того, министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио дал поручение разработать план, согласно которому Финляндия будет принимать участие в послевоенном восстановлении Украины.

Напомним, 6 июля по представлениям правительства президент Финляндии Саули Нииностио принял 17-й пакет помощи для Украины, включающий, в частности, зенитное оружие и боеприпасы. По предварительным подсчетам, Украина получит техники на 105 млн. евро. С учетом нового пакета, Финляндия передала Киеву военную помощь на 1,2 млрд евро.