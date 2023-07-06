Финляндия выделила 17-й пакет военной помощи Украине: что он включает и на какую сумму

Президент Финляндии Саули Ниинисте 6 июля по представлению правительства принял 17-й пакет помощи для Украины, который, в частности, включает зенитное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По предварительным подсчетам, Украина получит техники на 105 млн евро . С учетом нового пакета, Финляндия передала Киеву военную помощь на 1,2 млрд евро .

В целях обеспечения безопасности доставки оружия в Киев, правительство не раскрывает больше деталей относительно содержания пакета, способа и расписания отправки.

Только отмечается, что при принятии решения о предоставлении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финской армии.

"Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетие, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью безопасности Финляндии", - отметил министр обороны Антти Хаккянен

16-й пакет помощи Финляндия выделяла Украине в мае. Тогда в него вошли, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. О согласовании 15-го пакета военной помощи от Финляндии сообщалось 21 апреля. В него включили вооружение для обеспечения потребностей европейской тренировочной миссии для Украины, занимающейся обучением 30 тысяч украинских солдат.