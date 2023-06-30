Дания выделяет более 190 млн долларов на новый пакет помощи Украине: что в него войдет

Правительство Дании готово предоставить Украине помощь на 1,3 млрд датских крон (более 190 млн долларов), в которую войдут, в частности, ракеты для противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Дании.

Также часть этих средств пойдет на закупку артиллерийских боеприпасов: на приобретение 155-мм артиллерийских снарядов потратят 300 млн. крон (около 44 млн. долларов).

"Это большое и важное пожертвование, которое мы, среди прочего, собрали на основе пожеланий и потребностей Украины, и которое должно поддерживать текущую оборонную борьбу Украины против вторжения российских войск", – сказал и.о. министра обороны Дании Трольс Лунд Пульсен.

В свою очередь министр иностранных дел страны Ларс Люкке Расмуссен отметил, что нужда Украины в поддержке остается большой.

"Сегодняшний пакет пожертвований посылает важный сигнал о том, что Дания стоит на стороне Украины столько, сколько это необходимо. Я счастлив, что под эгидой ЕС мы совместно закупаем артиллерийские боеприпасы и дарим их Украине", – сказал дипломат.

Напомним, недавно стало известно, что Дания и Норвегия объединили усилия и передадут Украине 9 тысяч артиллерийских снарядов. Кроме того, предполагалось, что Дания дополнительно предоставит еще 1500 комплектных артснарядов и 500 гранат.