Данія виділяє понад 190 млн доларів на новий пакет допомоги Україні: що до нього ввійде

Уряд Данії готовий надати Україні допомогу на 1,3 млрд датських крон (понад 190 млн доларів), до якої ввійдуть, зокрема, ракети для протиповітряної оборони. Про це повідомила пресслужба Міноборони Данії.

Також частина цих коштів піде на закупівлю артилерійських боєприпасів: на придбання 155-мм артилерійських снарядів витратять 300 млн крон (близько 44 млн доларів).

"Це велика і важлива пожертва, яку ми, серед іншого, зібрали на основі побажань і потреб України, і яка повинні підтримувати поточну оборонну боротьбу України проти вторгнення російських військ", – сказав в.о. міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Своєю чергою міністр закордонних справ країни Ларс Люкке Расмуссен зауважив, що потреба України в підтримці залишається великою.

"Сьогоднішній пакет пожертв надсилає важливий сигнал про те, що Данія стоїть на боці України стільки, скільки це необхідно. Я щасливий, що під егідою ЄС ми спільно закуповуємо артилерійські боєприпаси та даруємо їх Україні", – висловився дипломат.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Данія та Норвегія об’єднали зусилля й передадуть Україні 9 тис. артилерійських снарядів. Крім того, передбачалося, що Данія додатково надасть ще 1500 комплектних артснарядів і 500 гранат.