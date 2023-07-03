Германия и Дания передадут Украине десятки танков Leopard в ближайшие недели

Украина в ближайшие недели в рамках военной помощи получит от Германии и Дании десятки боевых танков Leopard 1A5.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, Германия сейчас оказывает Украине вторую по объему военную помощь в сфере снабжения техники и является одной из стран, которая проводит обучение для Вооруженных сил Украины.

"В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1A5, которые предоставят Германия и Дания. Кроме того, только в мае мы подготовили новый пакет помощи на сумму 2,7 миллиарда евро, который включает дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как дополнительные системы ПВО IRIS-T SLM", – отметил он.

Напомним, на полях заседания в формате "Рамштайн" в апреле состоялась встреча участников "танковой коалиции". На нем подписали протокол о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания танков Leopard 2, поставленных в Украину.