Німеччина та Данія передадуть Україні десятки танків Leopard найближчими тижнями

Україна найближчими тижнями в рамках військової допомоги отримає від Німеччини та Данії десятки бойових танків Leopard 1A5.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Rzeczpospolita.

За його словами, Німеччина наразі надає Україні другу за обсягом військову допомогу у сфері постачання техніки і є однією з країн, яка проводить навчання для Збройних сил України.

"Найближчими тижнями в Україну будуть доставлені десятки бойових танків Leopard 1A5, які нададуть Німеччина та Данія. Крім того, лише в травні ми підготували новий пакет допомоги на суму 2,7 мільярда євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як додаткові системи ППО IRIS-T SLM", - зазначив він.

Нагадаємо, на полях засідання у форматі "Рамштайн" у квітні відбулася зустріч учасників "танкової коаліції". На ній підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2, поставлених в Україну.