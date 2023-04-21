У Польщі створять центр техобслуговування Leopard 2 з України

На полях засідання у форматі "Рамштайн" відбулася зустріч учасників "танкової коаліції". На ній підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2, поставлених в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників", - зазначив він.

Він подякував своїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України.

Нагадаємо також, що напередодні в ході візиту президента Володимира Зеленського до Польщі були підписані угоди про співпрацю у виробництві 125-міліметрових танкових боєприпасів та лист про наміри з продажу українській стороні колісних бронетранспортерів Rosomak, які виробляються в місті Семяновіце Сльонськє, що входить до тієї ж Верхньосилезької агломерації, що й Глівіце.