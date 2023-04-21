В Польше создадут центр техобслуживания Leopard 2 из Украины

На полях заседания в формате "Рамштайн" прошла встреча участников "танковой коалиции". Там подписали протокол о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания танков Leopard 2, поставленных в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и возможностей украинских защитников", – отметил он.

Он поблагодарил своих немецких и польских коллег Бориса Писториуса и Мариуша Блащака за стойкую поддержку Украины.

Напомним также, что накануне в ходе визита президента Владимира Зеленского в Польшу были подписаны соглашения о сотрудничестве в производстве 125-миллиметровых танковых боеприпасов и письмо о намерениях по продаже украинской стороне колесных бронетранспортеров Rosomak, которые производятся в городе Семяновице Слёнске, входящем в ту же Верхнесилезскую агромерацию, что и Гливице.