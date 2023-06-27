Rheinmetall від імені Нідерландів передасть Україні 14 танків Leopard 2: названо терміни

Німецький концерн Rheinmetall у 2024 році передасть Збройним силам Україні 14 бойових танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.

Про це повідомляє Tagesschau.

Компанія Rheinmetall оголосила, що сума замовлення становить "тризначну суму в мільйони євро". Відповідна домовленість також була досягнута із урядом Німеччини.

Як зазначається, що перший з 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року, а решта - протягом 2024 року.

Йдеться про танки Leopard 2A4, які Rheinmetall перейняла з попередніх запасів у різних державах, що мали їх на озброєнні.

Зазначимо, раніше в міністерстві оборони Нідерландів зауважили, що країна активно підтримує Україну, зокрема, надсилає техніку, навчає українських військових та здійснює технічне обслуговування.

Нагадаємо, на полях засідання у форматі "Рамштайн" у квітні відбулася зустріч учасників "танкової коаліції". На ній підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2, поставлених в Україну.

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