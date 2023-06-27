- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Rheinmetall від імені Нідерландів передасть Україні 14 танків Leopard 2: названо терміни
Німецький концерн Rheinmetall у 2024 році передасть Збройним силам Україні 14 бойових танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.
Про це повідомляє Tagesschau.
Компанія Rheinmetall оголосила, що сума замовлення становить "тризначну суму в мільйони євро". Відповідна домовленість також була досягнута із урядом Німеччини.
Як зазначається, що перший з 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року, а решта - протягом 2024 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Йдеться про танки Leopard 2A4, які Rheinmetall перейняла з попередніх запасів у різних державах, що мали їх на озброєнні.
Зазначимо, раніше в міністерстві оборони Нідерландів зауважили, що країна активно підтримує Україну, зокрема, надсилає техніку, навчає українських військових та здійснює технічне обслуговування.
Нагадаємо, на полях засідання у форматі "Рамштайн" у квітні відбулася зустріч учасників "танкової коаліції". На ній підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2, поставлених в Україну.
Джерело фото: ua.depositphotos.com