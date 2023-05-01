Українські підприємства вже виготовляють запчастини для західної техніки, – Резніков

В Україні вже виготовляють деякі запчастини для західної техніки: цим займаються як державні, так і приватні підприємства. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що існує три лінії обслуговування і ремонту техніки. Перша полягає в дрібному ремонті прямо на полі бою: українські екіпажі і техніки підрозділів навчені і знають, як це зробити.

"Наша задача – забезпечити їх запчастинами. Деякі запчастини ми вже навіть виготовляємо на українському ринку для західної техніки, які наші підприємства і не тільки державні, а й приватні, фантастично навчилися робити", – сказав урядовець.

Друга лінія передбачає більш складний ремонт, який можна робити на українських підприємствах "не зовсім далеко від лінії фронту" – в містах, де є індустріальні можливості.

"І тут теж потрібні запчастини, креслення, інженерні документи. Ми постійно ведемо перемовини про дозволи, ліцензії тощо", – розповів міністр.

А третя лінія – це складний ремонт, на який техніку необхідно відправляти за кордон. За словами Резнікова, особливо це стосується електроніки.

Він додав, що для ремонту за кордоном збудовано кілька хабів у країнах-партнерах. Зокрема, підписано меморандум щодо ремонту танків Leopard у Польщі.