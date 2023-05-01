Украинские предприятия уже производят запчасти для западной техники, – Резников

В Украине уже производят некоторые запчасти для западной техники: этим занимаются как государственные, так и частные предприятия. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

Он отметил, что существует три линии обслуживания и ремонта техники. Первая заключается в мелком ремонте прямо на поле боя: украинские экипажи и техники подразделений обучены и знают, как это сделать.

"Наша задача – обеспечить их запчастями. Некоторые запчасти мы уже даже производим на украинском рынке для западной техники, которые наши предприятия и не только государственные, но и частные, фантастически научились делать", – сказал чиновник.

Вторая линия предполагает более сложный ремонт, который можно производить на украинских предприятиях "не совсем далеко от линии фронта" – в городах, где есть индустриальные возможности.

"И здесь тоже нужны запчасти, чертежи, инженерные документы. Мы постоянно ведем переговоры о разрешениях, лицензиях и т.д.", – рассказал министр.

А третья линия – это сложный ремонт, на который технику нужно отправлять за границу. По словам Резникова, особенно это касается электроники.

Он добавил, что для ремонта за границей построено несколько хабов в странах-партнерах. В частности, подписан меморандум по ремонту танков Leopard в Польше.