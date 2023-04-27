Столтенберг рассказал, сколько Украина уже получила боевую технику от НАТО

Союзники по НАТО передали Украине почти всю обещанную боевую технику. В частности, Киев уже получил более 1550 бронированных машин и 230 танков.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

"Всего через Контактную группу под руководством США союзники по Альянсу и партнеры оказали Украине беспрецедентную помощь. Более 98% боевых машин, которые были обещаны Украине, уже доставлены. Это значит – более 1550 бронированных машин, 230 танков и другое оборудование, включая большое количество боеприпасов. Всего мы провели тренировки и оснастили более 9 механизированных украинских бригад. Это даст Украине сильную позицию, чтобы продолжать возвращать оккупированные территории", - отметил он.

По его словам, во время Вильнюсского саммита в июле 2023 года НАТО намерена нарастить поддержку Украины путем представления многолетней программы помощи.

"Мы также будем продолжать укрепление политики сдерживания и обороны Альянса и распределять связанные с этим нагрузки. В более опасном мире мы должны инвестировать больше и лучше в нашу оборону", - добавил Столтенберг.

Напомним, недавно Верховная Рада одобрила обращение к государствам-членам НАТО и Парламентской ассамблее Альянса, призвав их к поддержке членства Украины в организации. Соответствующий проект постановления поддержали 352 депутата.