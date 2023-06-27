Rheinmetall от имени Нидерландов передаст Украине 14 танков Leopard 2: названы сроки

Немецкий концерн Rheinmetall в 2024 году передаст Вооруженным силам Украины 14 боевых танков Leopard 2 от имени правительства Нидерландов.

Об этом сообщает Tagesschau .

Компания Rheinmetall объявила, что сумма заказа составляет "трехзначную сумму в миллионы евро". Соответствующая договоренность была также достигнута с правительством Германии.

Как отмечается, первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен в Украину в январе 2024 года, а остальные - в течение 2024 года.

Речь идет о танках Leopard 2A4, которые Rheinmetall переняла из предыдущих запасов в разных государствах, имевших их на вооружении.

Отметим, ранее в министерстве обороны Нидерландов заявили, что страна активно поддерживает Украину, в частности, посылает технику, обучает украинских военных и осуществляет техническое обслуживание.

Напомним, на полях заседания в формате "Рамштайн" в апреле состоялась встреча участников "танковой коалиции". На нем подписали протокол о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания танков Leopard 2, поставленных в Украину.

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