Что Украина получила – Нидерланды опубликовали список военной помощи

Министерство обороны Нидерландов раскрыло список военной помощи, предоставленной Украине во время полномасштабного вторжения. Об этом говорится на сайте ведомства.

В министерстве обороны Нидерландов отметили, что страна посылает технику, обучает украинских военных и осуществляет техническое обслуживание.

Кроме того, Нидерланды разворачивают судебно-следственные группы по сбору доказательств военных преступлений.

"Правительство считает очень важным и дальше поддерживать укрепление Вооруженных сил Украины" - пишут на сайте.

В список вошли:

Танки Т-72 – 45 единиц;

Бронированные гусеничные машины YPR – 196 единиц;

Танки Leopard 1 совместно с Данией и Германией – не менее 100 единиц;

Приборы ночного видения;

Самоходные гаубицы PzH 2000 – 8 единиц и 120-мм минометы;

Две пусковые установки ЗРК Patriot с ракетами;

Мобильные зенитные орудийные системы MR-2 (100 единиц);

Ракеты и ракетные комплексы противовоздушной обороны, такие как Stinger;

Голевые госпитали и кухни;

Корабли – шесть единиц;

Два миноискателя класса Alkmaar.

Данные: Министерство обороны Нидерландов

Кроме военной поддержки, Нидерланды также помогают другими способами, например гуманитарной поддержкой, деньгами на сельское хозяйство и ремонтные работы.

Напомним, ранее правительство Нидерландов объявило о выделении нового пакета помощи Украины на сумму 274 миллиона евро. Деньги пойдут, в частности, на гуманитарную помощь и фонд НАТО.

Этот пакет помощи является частью зарезервированных Нидерландами 2,5 миллиарда евро, которые правительство страны выделило для Украины на весь 2023 год.

Как отмечается, 100 миллионов евро пойдут на восстановление больниц, энергоснабжения, домов и инфраструктуры. Еще 20 миллионов пойдут на гуманитарную помощь, а 10 миллионов – на психбольницу.

Еще 10 миллионов – на разминирование сельскохозяйственных земель, а 40 миллионов – на закупку семян и оборудования для украинского сельского хозяйства.

В апреле правительство Нидерландов заявило, что страна прекратила подписание новых контрактов на импорт сжиженного газа (СПГ) из России в этом году и работает над расторжением уже существующих контрактов.

Нидерланды все еще покупают российский СПГ по старым соглашениям, подписанным к 2023 году, на долю которых приходится около 15% общего импорта топлива.

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