- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Франция предоставит Украине 2 млрд евро – на что пойдут деньги
Франция готова выделить 2 млрд. евро финансовой помощи на нужды Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль после встречи в Вашингтоне с министром экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэром в Вашингтоне.
Часть денег уйдет на восстановление Украины.
“Провел разговор с Бруно Ле Мэром на полях Spring Meetings. Франция готова выделить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Часть средств будет направлена на восстановление”, – написал Денис Шмигаль.
Напомним, что у главы правительства продолжается рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. В ходе поездки Денис Шмигаль планирует обсудить вопросы военной, финансовой помощи, привлечения инвестиций и помощь в восстановлении, а также необходимость усиления санкционного давления на Россию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, премьер-министр встретился с канадским коллегой Джастином Трюдо. Премьер-министр Канады объявил о новом пакете военной помощи, который включает 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов, более 2,4 млн. патронов.
Кроме того, канадское правительство объявило о расширении санкций против России. В список добавили 14 физических и 34 юридических лица, в том числе военно-технические предприятия из РФ.
В ходе встречи премьер-министры Украины Денис Шмигаль и Канады Джастин Трюдо 11 апреля подписали совместную декларацию о завершении переговоров по обновленному соглашению о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое заменит существующее соглашение.
Денис Шмигаль провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином и призвал предоставить Украине больше оружия, в том числе ракет большей дальности.
Глава украинского правительства и глава Пентагона обсудили неотложные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских земель.
В ходе рабочей поездки Денис Шмигаль заявил, что Украина ожидает получить от международных партнеров минимум $115 миллиардов долгосрочной финансовой помощи.
По его словам, в 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд.
Фото: ua.depositphotos.com