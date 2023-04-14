Франция предоставит Украине 2 млрд евро – на что пойдут деньги

Франция готова выделить 2 млрд. евро финансовой помощи на нужды Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль после встречи в Вашингтоне с министром экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэром в Вашингтоне.

Часть денег уйдет на восстановление Украины.

“Провел разговор с Бруно Ле Мэром на полях Spring Meetings. Франция готова выделить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Часть средств будет направлена на восстановление”, – написал Денис Шмигаль.

Провів розмову із @BrunoLeMaire на полях #SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку. pic.twitter.com/MRlC3Ti6O3 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 14, 2023

Напомним, что у главы правительства продолжается рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. В ходе поездки Денис Шмигаль планирует обсудить вопросы военной, финансовой помощи, привлечения инвестиций и помощь в восстановлении, а также необходимость усиления санкционного давления на Россию.

В частности, премьер-министр встретился с канадским коллегой Джастином Трюдо. Премьер-министр Канады объявил о новом пакете военной помощи, который включает 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов, более 2,4 млн. патронов.

Кроме того, канадское правительство объявило о расширении санкций против России. В список добавили 14 физических и 34 юридических лица, в том числе военно-технические предприятия из РФ.

В ходе встречи премьер-министры Украины Денис Шмигаль и Канады Джастин Трюдо 11 апреля подписали совместную декларацию о завершении переговоров по обновленному соглашению о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое заменит существующее соглашение.

Денис Шмигаль провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином и призвал предоставить Украине больше оружия, в том числе ракет большей дальности.

Глава украинского правительства и глава Пентагона обсудили неотложные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских земель.

В ходе рабочей поездки Денис Шмигаль заявил, что Украина ожидает получить от международных партнеров минимум $115 миллиардов долгосрочной финансовой помощи.

По его словам, в 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд.

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