Европе необходимо уменьшить зависимость от США - Макрон

Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов, а также избежать втягивания в конфликт между Китаем и США по Тайваню.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Politico, когда возвращался из государственного визита в Китай.

По его словам, Европа должна быть автономной и не попасть в кризис, который может помешать ей развивать стратегическую автономию. Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая с энтузиазмом поддержали концепцию стратегической автономии Макрона.

"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы верим, что мы просто последователи Америки… Вопрос, на который европейцы должны ответить... в наших ли интересах ускорять (кризис - Delo.ua) на Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями в этом вопросе и брать пример с американской повестки дня", - отметил Макрон.

Он также считает, что Европа увеличила свою зависимость от США в сфере вооружений и энергоносителей, и теперь должна сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.

"Если напряженность между двумя сверхдержавами обострится... у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии и мы станем вассалами", - заверил президент Франции.

Напомним, как сообщало агентство Reuters, китайский лидер Си Цзиньпин очень пышно встретил президента Франции Эммануэля Макрона во время государственного визита. Когда самолет Макрона приземлился, его встретил лично министр иностранных дел Китая. Макрона отметили на государственном банкете, а на площади Тяньаньмэнь его встретили военными парадами и стрельбой из пушек. Некоторые аналитики считают такой прием признаком желания Пекина привлечь ключевых союзников в Европейский Союз к противодействию Соединенным Штатам.