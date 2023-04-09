Європі необхідно зменшити залежність від США - Макрон

Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів, а також уникнути втягування у конфлікт між Китаєм та США щодо Тайваню.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Politico, коли повертався з державного візиту до Китаю.

За його словами, Європа має бути автономною і не потрапити в кризу, яка може завадити їй розбудовувати стратегічну автономію. Сі Цзіньпін і Комуністична партія Китаю з ентузіазмом підтримали концепцію стратегічної автономії Макрона.

"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми віримо, що ми просто послідовники Америки… Питання, на яке європейці мають відповісти... чи в наших інтересах прискорювати (кризу - Delo.ua) на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні й брати приклад з американського порядку денного ", - зазначив Макрон.

Він також вважає, що Європа збільшила свою залежність від США у сфері озброєнь та енергоносіїв і тепер повинна зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.

"Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами", - запевнив президент Франції.

Нагадаємо, як повідомляло агентство Reuters, китайський лідер Сі Цзіньпін надзвичайно пишно зустрів президента Франції Еммануеля Макрона під час державного візиту. Коли літак Макрона приземлився, його зустрів особисто міністр закордонних справ Китаю. Макрона відзначили на державному банкеті, а на площі Тяньаньмень його зустріли військовими парадами та стрільбою з гармат. Деякі аналітики вважають такий прийом ознакою бажання Пекіна залучити ключових союзників у Європейському Союзі до протидії Сполученим Штатам.