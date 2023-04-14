Франція надасть Україні 2 млрд євро - на що підуть гроші

Франція готова виділити 2 млрд євро фінансової допомоги на потреби України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі у Вашингтон з міністром економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мером у Вашингтоні.

Частина грошей піде на відновлення України.

“Провів розмову із Бруно Ле Мером на полях Spring Meetings. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення”, - написав Денис Шмигаль.

Провів розмову із @BrunoLeMaire на полях #SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку. pic.twitter.com/MRlC3Ti6O3 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 14, 2023

Нагадаємо, що в очільника уряду триває робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Під час поїздки Денис Шмигаль планує обговорити питання військової, фінансової допомоги, залучення інвестицій та допомогу у відновленні, а також необхідність посилення санкційного тиску на Росію.

Зокрема, прем’єр-міністр зустрівся з канадським колегою Джастіном Трюдо. Прем’єр-міністр Канади оголосив про новий пакет військової допомоги, який включає 21 тис. штурмових гвинтівок, 38 кулеметів, понад 2,4 млн патронів.

Крім того, канадський уряд оголосив про розширення санкцій проти Росії. До списку додали 14 фізичних та 34 юридичних осіб, зокрема військово-технічні підприємства з РФ.

Під час зустрічі прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та Канади Джастін Трюдо 11 квітня підписали спільну декларацію про завершення переговорів щодо оновленої угоди про вільну торгівлю між Канадою і Україною, яка замінить існуючу угоду.

Також Денис Шмигаль провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном та закликав надати Україні більше зброї, у тому числі ракет більшої дальності.

Очільник українського уряду і глава Пентагону обговорили нагальні потреби України для успішного проведення чергової контрнаступальної операції зі звільнення українських земель.

Під час робочої поїздки Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує отримати від міжнародних партнерів щонайменше $115 мільярдів довгострокової фінансової допомоги.

За його словами, у 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд.

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