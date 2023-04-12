"Нужно больше оружия". Шмыгаль и глава Пентагона обсудили потребности Украины для успешного контрнаступления

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином и призвал предоставить Украине больше оружия, в том числе ракеты большей дальности.

Об этом премьер сообщил в Telegram.

Шмыгаль и Остин также обсудили неотложные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских земель. А также совместную работу по новым возможностям на будущее.

"Украинские воины доказали, что могут за короткое время освоить новейшую технику и эффективно использовать ее на поле боя. Для скорейшей победы Украине нужно также больше оружия: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов к ним. Призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности ", – отметил премьер Украины.

Он добавил, что Киев рассчитывает на неизменно мощную военную поддержку Соединенных Штатов до окончательной победы Украины.

Напомним, в марте 2023 года министр обороны США Ллойд Остин высказал мнение, что Украина может использовать значительное истощение российских сил и западное оружие. Вместе это дает ВСУ очень хорошие шансы на осуществление успешного контрнаступления весной 2023 года.