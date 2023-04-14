Що Україна отримала - Нідерланди опублікували список військової допомоги

Міністерство оборони Нідерландів розкрило список військової допомоги, яка була надана Україні під час повномасштабного вторгнення. Про це йдеться на сайті відомства.

У міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що країна надсилає техніку, навчає українських військових та здійснює технічне обслуговування.

Крім того, Нідерланди розгортають судово-слідчі групи для збору доказів військових злочинів.

“Уряд вважає дуже важливим і надалі підтримувати зміцнення Збройних сил України” - пишуть на сайті.

До списку увійшли:

Танки Т-72 - 45 одиниць;

Броньовані гусеничні машини YPR - 196 одиниць;

Танки Leopard 1 спільно з Данією і Німеччиною - не менше 100 одиниць;

Прилади нічного бачення;

Самохідні гаубиці PzH 2000 - 8 одиниць і 120-мм міномети;

Дві пускові установки ЗРК Patriot з ракетами;

Мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць);

Ракети і ракетні комплекси протиповітряної оборони, такі як Stinger;

Gольові шпиталі і кухні;

Кораблі - шість одиниць;

Два міношукачі класу Alkmaar.

Дані: Міністерство оборони Нідерландів

Окрім військової підтримки, Нідерланди також допомагають іншими способами, наприклад, гуманітарною підтримкою, грошима на сільське господарство та ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше уряд Нідерландів оголосив про виділення нового пакету допомоги України на суму 274 мільйони євро. Гроші підуть, зокрема, на гуманітарну допомогу та у фонд НАТО.

Цей пакет допомоги є частиною зарезервованих Нідерландами 2,5 мільярдів євро, які уряд країни виділив для України на весь 2023 рік.

Як зазначається, 100 мільйонів євро підуть на відновлення лікарень, енергопостачання, будинків та інфраструктури. Ще 20 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу, а 10 мільйонів – на психіатричну допомогу.

Ще 10 мільйонів – на розмінування сільськогосподарських земель, а 40 мільйонів - на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства.

У квітні в уряді Нідерландів заявили, що країна припинила підписання нових контрактів на імпорт скрапленого газу (СПГ) з Росії цього року і працює над розірванням уже існуючих контрактів.

Нідерланди все ще купують російський СПГ за старими угодами, підписаними до 2023 року, на частку яких припадає близько 15% від загального імпорту палива.

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