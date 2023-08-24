Финляндия изучает возможность производства бронетехники в Украине

Финляндия рассматривает возможность размещения производства бронетехники на территории Украины. Оно включать лицензионное производство бронетранспортеров Patria в Украине.

Об этом пишет YLE.

Ранее подобное соглашение было заключено с Польшей.

"Мы, конечно, оцениваем все возможности, с помощью которых мы можем поддержать Украину", – заявила на пресс-конференции министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

Она отметила, что Финляндия заинтересована в стимулировании оборонной промышленности в Европе. В то же время, министр обороны страны Антти Хяккянена заявил, что Украина также заинтересована в опыте финских оружейных компаний.

"Я считаю, что, безусловно, есть возможности для сотрудничества, если есть четкая воля к этому. Но мы должны помнить, что когда мы говорим об изменениях в производственных системах, в зоне конфликта существует немало вызовов. Это то, чем мы есть" тщательно пройдя, в этом нет ничего нового", – сказал Хаккянен в четверг утром.

В Финляндии считают, что самый быстрый способ для Украины получить бронированную технику компании Patria – это если страны, ее использующие, передадут собственные запасы и сами закажут больше у Patria.

При этом отмечается, что для Patria договориться о лицензионном производстве с Украиной в настоящее время является трудным решением, поскольку в стране идет война.

Издание пишет, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина действительно заинтересована в производстве финской бронетехники.

Финляндия солидарна с Украиной и украинским народом и готовится предоставить уже 18 пакет оборонной поддержки, в который войдут боеприпасы и вооружения. Финляндская Республика поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО и готова присоединиться к послевоенному восстановлению нашей страны.