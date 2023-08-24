Фінляндія вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні

Фінляндія розглядає можливість розміщення виробництва бронетехніки на території України. Воно включати ліцензійне воготовлення бронетранспортерів Patria в Україні.

Про це пише YLE.

Раніше подібна угода була укладена з Польщею.

"Ми, звісно, ​​оцінюємо всі можливості, за допомогою яких ми можемо підтримати Україну", – заявила на прес-конференції міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен.

Вона зазначила, що Фінляндія зацікавлена ​​у стимулюванні оборонної промисловості у Європі. В той же час, міністр оборони країни Антті Хяккянена заявив, що Україна також зацікавлена ​​у досвіді фінських збройових компаній.

"Я вважаю, що, безперечно, є можливості для співпраці, якщо є чітка воля до цього. Але ми повинні пам’ятати, що коли ми говоримо про зміни у виробничих системах, у зоні конфлікту існує чимало викликів. Це те, чим ми є ретельно пройшовши, в цьому немає нічого нового", - сказав Хаккянен у четвер вранці.

У Фінляндії вважають, що найшвидший спосіб для України отримати броньовану техніку компанії Patria – це якщо країни, які її використовують, передадуть власні запаси та самі замовлять більше у Patria.

При цьому зазначається, що для Patria домовитися про ліцензійне виробництво з Україною наразі є важким рішенням, оскільки в країні триває війна.

Видання пише, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна дійсно зацікавлена ​​у виробництві фінської бронетехніки.

Фінляндія солідарна з Україною та українським народом і готується надати вже 18-й пакет оборонної підтримки, у який увійдуть боєприпаси та озброєння. Фінляндська Республіка підтримує членство України в ЄС і НАТО й готова долучитися до повоєнної відбудови нашої країни.