У Фінляндії готуть план по відновленню України

28 липня міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо дав доручення розробити план, згідно з яким, Фінляндія прийматиме участь у повоєнній відбудові України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

Доручення пов'язане з виконанням урядової програми, відповідно до якої уряд у співпраці з бізнесом та мережею Team Finland готує національний план участі Фінляндії у відбудові України.

"Продовжується наша потужна підтримка України, яка є об’єктом загарбницької війни Росії. У той же час ми готуємося до відновлення незалежної та демократичної України, і тут важлива тісна та спланована співпраця на різних рівнях", – сказав міністр Вілле Тавіо.

На першому етапі підготовки плану реконструкції МЗС країни тісно співпрацює з Міністерством праці та економіки та Міністерством державних фінансів з метою пошуку коштів, які сприятимуть участі компаній у відбудові України.

На другому етапі має бути складений довгостроковий план.

З початку російсько-агресорської війни, тобто з лютого 2022 року, Фінляндія надала Україні гуманітарну, цивільну та оборонну матеріальну підтримку на загальну суму 1,7 млрд євро.

Нагадаємо, 6 липня за поданнями уряду президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив 17-й пакет допомоги для України, який, зокрема, включає зенітну зброю та боєприпаси. За попередніми підрахунками, Україні отримає техніки на 105 млн євро. З урахуваннями нового пакет, Фінляндія передала Києву військової допомоги на 1,2 млрд євро.

Зазначимо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про створення фонду вартістю 400 мільйонів євро на відновлення України. Наразі 16 із 27 країн ЄС готові приєднатися до Українського трастового фонду.