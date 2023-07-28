В Финляндии готовят план по восстановлению Украины

28 июля министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио дал поручение разработать план, согласно которому Финляндия будет принимать участие в послевоенном восстановлении Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.

Доверенность связана с выполнением правительственной программы, согласно которой правительство в сотрудничестве с бизнесом и сетью Team Finland готовит национальный план участия Финляндии в восстановлении Украины.

"Продолжается наша мощная поддержка Украины, которая является объектом захватнической войны России. В то же время мы готовимся к восстановлению независимой и демократической Украины, и здесь важно тесное и спланированное сотрудничество на разных уровнях", – сказал министр Вилле Тавио.

На первом этапе подготовки плана реконструкции МИД страны тесно сотрудничает с Министерством труда и экономики и Министерством государственных финансов с целью поиска средств, способствующих участию компаний в восстановлении Украины.

На втором этапе должен быть составлен долгосрочный план.

С начала российско-агрессорской войны, то есть с февраля 2022 года, Финляндия предоставила Украине гуманитарную, гражданскую и оборонную материальную поддержку на общую сумму 1,7 млрд. евро.

Напомним, 6 июля по представлениям правительства президент Финляндии Саули Нииностио принял 17-й пакет помощи для Украины, включающий, в частности, зенитное оружие и боеприпасы. По предварительным подсчетам, Украина получит техники на 105 млн. евро. С учетом нового пакета, Финляндия передала Киеву военную помощь на 1,2 млрд евро.

Заметим также, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о создании фонда стоимостью 400 миллионов евро на восстановление Украины. В настоящее время 16 из 27 стран ЕС готовы присоединиться к Украинскому трастовому фонду.