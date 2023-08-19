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Rheinmetall у серпні почне ремонтувати Leopard в Україні
Німецький оборонний концерн Rheinmetall найближчими днями розпочне обслуговування танків Leopard на території України.
Про це пише Deutsche Welle.
У рамках надання військової допомоги Україні Німеччина, серед іншого, постачає Києву танки Leopard, які зношуються в ході бойових дій і потребують регулярного технічного обслуговування.
"Ми розпочнемо роботу вже цього місяця", - повідомив голова правління концерну Армін Паппергер.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами Паппергера, зараз у Німеччині навчаються 12 фахівців з України, ще 12 приїдуть пізніше.
Очільник Rheinmetall підтвердив намір найближчим часом також розпочати і виробництво танків в Україні.
"Це може початися незабаром, оскільки там досить добре оснащених танкових заводів з радянських часів", - сказав він, додавши, що Rheinmetall планує взяти їх в оренду і потім налагодити одну або дві лінії виробництва за стандартами НАТО.
Паппергер наголосив, що Україна колись має стати незалежною у сфері виробництва озброєнь.
"Захід не може вічно оплачувати всі рахунки, і президент Зеленський погоджується з цим", - зазначив голова німецького концерну.
Співпраця Rheinmetall та України
Державний концерн "Укроборонпром" і німецька компанія Rheinmetall, уклали угоду про стратегічне партнерство. Спільне підприємство, створене компаніями, повинно запрацювати вже в липні.
Пізніше Rheinmetall вирішив відкрити завод бронетехніки в Україні, відкинувши занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.
Пізніше Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, які планують відремонтувати на заводах концерну в Дюссельдорфі і відправити в Україну.
Окрім цього, німецький концерн ухвалив рішення надати Україні найсучасніші розвідувальні безпілотники LUNA NG, які здатні забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити звʼязок.