Rheinmetall передасть Україні дрони LUNA NG: на яку відстань літають

Німецький оборонний концерн Rheinmetall ухвалив рішення про передачу в Україну безпілотної системи LUNA New Generation до кінця року.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Rheinmetall до кінця 2023 року відправить в Україну найсучасніші розвідувальні безпілотники LUNA NG, які здатні забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити звʼязок.

Що вміє робити LUNA NG

Безпілотний літальний апарат LUNA NG є найновішим елементом системи LUNA для повітряного спостереження, виявлення та відстеження в реальному часі. Він значно перевершує свого попередника за всіма важливими експлуатаційними характеристиками.

Такий дрон може літати понад 12 годин і передавати дані на понад 100 км.

Крім цього, великою перевагою системи LUNA у компанії-розробника назвали її високий рівень гнучкості як під час транспортування, так і під час використання.

Компактна наземна станція вміщується в невеликий транспортний засіб або стандартну кабіну, що дозволяє швидко його транспортувати – наприклад, на вертольоті.

Система LUNA NG - це перший ударний безпілотник німецького виробництва. Розвідувальний дрон може нести до восьми мультикоптерів з озброєнням.

Квадрокоптер Hero R створений у співпраці із ізраїльським виробником UVision. Комбінація LUNA NG та Hero R поєднує переваги розвідки та високоточного завдання удару.

Просто скидаючи снаряди, БпЛА з розмахом крил близько 5 м не зміг би досягти точності, доступної при управлінні квадрокоптером.

Здійснюючи розвідку, LUNA NG допоможе визначити цілі та доставить до них засоби ураження.

Нагадаємо, нещодавно німецький оборонний концерн Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, які планує відправити в Україну.