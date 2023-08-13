Rheinmetall передаст Украине дроны LUNA NG: на какое расстояние летают

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall принял решение о передаче в Украину беспилотной системы LUNA New Generation до конца года.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Rheinmetall до конца 2023 года отправит в Украину самые современные разведывательные беспилотники LUNA NG, которые способны обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

Что умеет делать LUNA NG

Беспилотный летательный аппарат LUNA NG является новейшим элементом системы LUNA для воздушного наблюдения, обнаружения и отслеживания в реальном времени. Он значительно превосходит своего предшественника по всем важным эксплуатационным характеристикам.

Такой дрон может летать более 12 часов и передавать данные более чем на 100 км.

Кроме того, большим преимуществом системы LUNA у компании-разработчика назвали ее высокий уровень гибкости как при транспортировке, так и при использовании.

Компактная наземная станция помещается в небольшое транспортное средство или стандартную кабину, позволяющую быстро его транспортировать – например, на вертолете.

Система LUNA NG – это первый ударный беспилотник немецкого производства. Разведывательный дрон может нести до восьми мультикоптеров с вооружением.

Квадрокоптер Hero R создан в сотрудничестве с израильским производителем UVision. Комбинация LUNA NG и Hero R сочетает преимущества разведки и высокоточного нанесения удара.

Просто сбрасывая снаряды, БпЛА с размахом крыльев около 5 м не смог бы добиться точности, доступной при управлении квадрокоптером.

Осуществляя разведку, LUNA NG поможет определить цели и доставить средства поражения.

Напомним, недавно немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, которые планирует отправить в Украину.