Rheinmetall придбав у бельгійської компанії 50 танків Leopard 1 для України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, які планує відправити в Україну.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела у промислових колах.

Зазначається, що тепер танки планують відремонтувати на заводах концерну в Дюссельдорфі і відправити в Україну.

Але, за даними видання, не всі танки будуть передані на потреби ЗСУ, а лише приблизно 30 із них.

Раніше бельгійські ЗМІ повідомляли про закупівлю 50 танків Leopard 1, але не було відомо, хто саме купив цю техніку.

Бельгія не планувала передавати танки Україні, а хотіла їх списати, оскільки вони потребують модернізації та ремонту.

За даними Handelsblatt , Бельгія продала танки за 15 тисяч євро за одиницю через нестачу ангарів для розміщення списаної техніки.

Раніше повідомлялося що німецький концерн Rheinmetall у 2024 році передасть Збройним силам Україні 14 бойових танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.

Також 24 липня Іспанія передала Україні ще одну партію танків Leopard та броньовиків.