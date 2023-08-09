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Rheinmetall придбав у бельгійської компанії 50 танків Leopard 1 для України
Німецький оборонний концерн Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, які планує відправити в Україну.
Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела у промислових колах.
Зазначається, що тепер танки планують відремонтувати на заводах концерну в Дюссельдорфі і відправити в Україну.
Але, за даними видання, не всі танки будуть передані на потреби ЗСУ, а лише приблизно 30 із них.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше бельгійські ЗМІ повідомляли про закупівлю 50 танків Leopard 1, але не було відомо, хто саме купив цю техніку.
Бельгія не планувала передавати танки Україні, а хотіла їх списати, оскільки вони потребують модернізації та ремонту.
За даними Handelsblatt , Бельгія продала танки за 15 тисяч євро за одиницю через нестачу ангарів для розміщення списаної техніки.
Раніше повідомлялося що німецький концерн Rheinmetall у 2024 році передасть Збройним силам Україні 14 бойових танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.
Також 24 липня Іспанія передала Україні ще одну партію танків Leopard та броньовиків.