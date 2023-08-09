Rheinmetall приобрел у бельгийской компании 50 танков Leopard 1 для Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, которые планирует отправить в Украину.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных кругах.

Отмечается, что теперь танки планируется отремонтировать на заводах концерна в Дюссельдорфе и отправить в Украину.

Но, по данным издания, не все танки будут переданы на нужды ВСУ, а лишь около 30 из них.

Ранее бельгийские СМИ сообщали о закупке 50 танков Leopard 1, но неизвестно, кто именно купил эту технику.

Бельгия не планировала передавать танки Украине, а хотела их списать, поскольку они нуждаются в модернизации и ремонте.

По данным Handelsblatt, Бельгия продала танки за 15 тысяч евро за единицу из-за нехватки ангаров для размещения списанной техники.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall в 2024 году передаст Вооруженным силам Украине 14 боевых танков Leopard 2 от имени правительства Нидерландов.

Также 24 июля Испания передала Украине еще одну партию танков Leopard и броневиков.