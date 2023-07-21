"Мы будем защищаться". Немецкий Rheinmetall не откажется от строительства завода в Украине, несмотря на угрозы РФ

Немецкий машиностроительный и оружестроительный концерн Rheinmetall готов защищать свой завод в Украине от российских ракетных атак, но не откажется от планов построить его.

Об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер, передает немецкая газета-таблоид BILD.

Россия начала угрожать Rheinmetall, ведь компания готовится запустить в Украине завод в течение следующих 12 недель (отсчет начинается с 10 июля). Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия попытается разбомбить производство.

В ответ Паппергер сказал, что концерн готов защищать свое предприятие, в том числе системами противовоздушной обороны производства Rheinmetall.

"Для нас в Rheinmetall завод является проявлением заботливой поддержки наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию. Мы стремимся как можно скорее удовлетворять их неотложные потребности", — подчеркнул он.

Известно, что завод будет расположен в одном из западных регионов Украины. По словам Паппергера, на нем будут производить и ремонтировать бронетранспортеры Rheinmetall Fuchs по лицензии.

Напомним, что ранее АО "Укроборонпром" и Rheinmetall, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Первым шагом для сотрудничества является техническое обслуживание и ремонт бронированной техники, которую Украина получила от Западных партнеров.