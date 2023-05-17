"Укроборонпром" и компания Rheinmetall запустят совместное предприятие в июле

Государственный концерн "Укроборонпром" и немецкая компания Rheinmetall, являющаяся одним из мировых лидеров оборонной отрасли, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Совместное предприятие, созданное компаниями, заработает уже в июле.

Целью сотрудничества является укрепление оборонной промышленности Украины и ее национальной безопасности путем создания совместного предприятия, сообщили в "Укроборонпроме".

В компании Rheinmetall подчеркнули, что для них очень важно помочь Украине в удовлетворении необходимых военных нужд.

"Благодаря своему опыту и возможностям Rheinmetall имеет все, чтобы быть ценным и мощным партнером для Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В свою очередь, "Укроборонпром" во главе с Юрием Гусевым является очень надежным партнером для нас", – подчеркнул исполнительный директор немецкой компании. Армин Паппергер.

Первым шагом для сотрудничества является техническое обслуживание и ремонт бронированной техники, полученной Украиной от Западных партнеров.

Сообщается, что партнеры планируют совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине, а также разрабатывать перспективные образцы вооружения и военной техники на базе нового совместного предприятия с участием украинских и немецких специалистов.

Ранее Укроборонпром заявил, что будет производить снаряды для танков вместе с польской компанией.