"Укроборонпром" та компанія Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні

​​ Державний концерн "Укроборонпром" і німецька компанія Rheinmetall, яка є одним зі світових лідерів оборонної галузі уклали угоду про стратегічне партнерство. Спільне підприємство, створене компаніями, запрацює вже в липні.

Метою співпраці є зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства, повідомили в "Укроборонпромі".

В компанії Rheinmetall наголосили, що для них дуже важливо допомогти Україні в задоволенні необхідних військових потреб.

"Завдяки своєму досвіду та можливостям Rheinmetall має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Своєю чергою Укроборонпром на чолі з Юрієм Гусєвим є дуже надійним партнером для нас", – наголосив виконавчий директор німецької компанії Армін Паппергер.

Першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, яку Україна отримала від Західних партнерів.

Повідомляється, що партнери планують спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.

Раніше “Укроборонпром” заявив, що вироблятиме снаряди для танків разом з польською компанією.