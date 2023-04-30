Два українських підприємства ОПК уклали нові угоди з виробником дронів Bayraktar

Українські виробники озброєння уклали три нові угоди з турецьким виробником безпілотних літальних апаратів Baykar Makina. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Вчора відпрацював день в Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest-2023. Багато зустрічей, одна мета — пошук шляхів посилення українського ОПК", - зазначив він.

Втім, за словами Камишіна, жодних деталей він, "ясне діло", повідомляти не буде. Міністр лиш запевнив, що ці контракти "дають Україні експортну виручку і зброю нового покоління".

Як уточнили в пресслужбі Мінстратегпрому, метою візиту Камишіна на цьогорічну турецьку виставку авіаційної та авіакосмічної техніки було саме підписання цих контрактів. Їх укладено з двома українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Міністр наголосив, що Україна та Туреччина вже мають позитивний бекграунд співпраці в оборонно-промисловому секторі, і метою сторін є розширювати співробітництво і відкривати нові взаємовигідні напрямки партнерства.

"Мінстратегпром готовий сприяти узгодженню всіх труднощів та усуненню бюрократичних точкових перешкод для подальшого розширення співпраці з Baykar Avia Ventures. Ця співпраця потрібна українським підприємствам вже сьогодні як можливість додаткового нарощування потужностей та виробництва критично важливої для нашого війська техніки", — додав він.

Нагадаємо, що з наступного року Baykar має намір почати серійне виробництво нового 15-метрового БПЛА Bayraktar Kızılelma, який створювали з використанням реактивних двигунів українського держпідприємства "Івченко-Прогрес".

Зазначимо також, що у лютому 2022 року, перед повномасштабним російським вторгненням, Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2.