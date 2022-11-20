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Компанія Baykar випробувала новий безпілотник Kızılelma, оснащений українським двигуном (ВІДЕО)
Турецька компанія Baykar успішно провела випробування нового бойового безпілотника Bayraktar Kızılelma, оснащеного українським двигуном АІ-25. Про це 20 листопада повідомило агентство Анадолу.
Bayraktar Kızılelma також стане першим безпілотним військовим літаком Туреччини. Безпілотник перевели до Центру льотної підготовки та випробувань Akıncı, де успішно завершили випробування з запобіжними тросами. А 20 листопада Kızılelma пройшов тестування вже без страховки.
У листопаді 2021 року Baykar замовила у українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ для проєкту MİUS. Угода з купівлі українських реактивних двигунів була укладена у рамках міжнародної виставки озброєння Saha Expo 2021.
Безпілотник зможе розвивати швидкість 800 км/год, його вантажопідйомність становитиме 1500 кг.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаної безпосередньо перед вторгненням Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій виробничий завод в Україні.
Baykar планує запустити в Україні виробництво нових безпілотних винищувачів — Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelma.
Раніше Baykar Makina розказала як виглядатиме завод з виробництва безпілотників Bayraktar, котрий компанія планує побудувати в Україні.