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Промышленность
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Компания Baykar опробовала новый беспилотник Kızılelma, оснащенный украинским двигателем (ВИДЕО)

Компания Baykar опробовала новый беспилотник Kızılelma, оснащенный украинским двигателем (ВИДЕО)

Турецкая компания Baykar успешно провела испытания нового боевого беспилотника Bayraktar Kızılelma, оснащенного украинским двигателем АИ-25. Об этом 20 ноября сообщило агентство Анадола.

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Bayraktar Kızılelma также станет первым беспилотным военным самолетом Турции. Беспилотник перевели в Центр летной подготовки и испытаний Akıncı, где успешно завершили испытания с предохранительными тросами. А 20 ноября Kızılelma прошел тестирование уже без страховки.

В ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS. Соглашение по покупке украинских реактивных двигателей было заключено в рамках международной выставки вооружения Saha Expo 2021.

Беспилотник сможет развивать скорость в 800 км/ч, его грузоподъемность будет составлять 1500 кг.

Напомним, в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного непосредственно перед вторжением России 24 февраля, Baykar согласился построить свой производственный завод в Украине.

Baykar планирует запустить в Украине производство новых беспилотных истребителей - Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma.

Ранее Baykar Makina рассказала как будет выглядеть завод по производству беспилотников Bayraktar, который компания планирует построить в Украине.

Автор:
Вита Молодан