Компания Baykar опробовала новый беспилотник Kızılelma, оснащенный украинским двигателем (ВИДЕО)

Турецкая компания Baykar успешно провела испытания нового боевого беспилотника Bayraktar Kızılelma, оснащенного украинским двигателем АИ-25. Об этом 20 ноября сообщило агентство Анадола.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Bayraktar Kızılelma также станет первым беспилотным военным самолетом Турции. Беспилотник перевели в Центр летной подготовки и испытаний Akıncı, где успешно завершили испытания с предохранительными тросами. А 20 ноября Kızılelma прошел тестирование уже без страховки.

В ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS. Соглашение по покупке украинских реактивных двигателей было заключено в рамках международной выставки вооружения Saha Expo 2021.

Беспилотник сможет развивать скорость в 800 км/ч, его грузоподъемность будет составлять 1500 кг.

Напомним, в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного непосредственно перед вторжением России 24 февраля, Baykar согласился построить свой производственный завод в Украине.

Baykar планирует запустить в Украине производство новых беспилотных истребителей - Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma.

Ранее Baykar Makina рассказала как будет выглядеть завод по производству беспилотников Bayraktar, который компания планирует построить в Украине.