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У Туреччині презентували новий безпілотник із українським двигуном (ФОТО)
Автор безпілотного літального апарату (БПЛА) Bayraktar турецька компанія Baykar Makina презентувала прототип нового безпілотника, оснащеного українським двигуном АІ-25.
Як повідомив технічний директор Baykar Makina Сельчук Байрактар, національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma ("червоне яблуко").
"MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu, що будується, який повинен стати першою в світі подібною авіаматкою для дронів", — йдеться в повідомленні.
У листопаді 2021 року Baykar замовила у українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ для проєкту MİUS. Угода з купівлі українських реактивних двигунів була укладена у рамках міжнародної виставки озброєння Saha Expo 2021.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацією ЗМІ, перший прототип Kızılelma здійснить перший політ не раніше 2023 року. Безпілотник зможе розвивати швидкість 800 км/год, його вантажопідйомність становитиме 1500 кг.
Нагадаємо, на початку лютого Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузі, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2.
Раніше повідомлялося, що Запорізьке конструкторське бюро "Прогрес", яке входить до складу "Укроборонпрому", замовило "Мотор Січ" авіаційні двигуни на суму понад $7 млн. Ці комплектуючі використовуються для розвідувально-ударних безпілотників великої тривалості польоту Bayraktar Akinci.
Крім цього, минулого року стало відомо, що виробник безпілотників компанія Baykar розробляє інвестиційний проєкт з будівництва в Україні науково-дослідного центру передових технологій в аерокосмічній інженерії та виробничого центру зі збирання БПЛА.