В Турции презентовали новый беспилотник с украинским двигателем (ФОТО)

Создатель беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar турецкая компания Baykar Makina презентовала прототип нового беспилотника, оснащенного украинским двигателем АИ-25.

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Как сообщил технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар, национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко").

"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на строящийся флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu, который должен стать первой в мире подобной авиаматкой для дронов", – говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS. Соглашение по покупке украинских реактивных двигателей было заключено в рамках международной выставки вооружения Saha Expo 2021.

По информации СМИ, первый прототип Kızılelma совершит свой первый полет не ранее 2023 года. Беспилотник сможет развивать скорость 800 км/ч, его грузоподъемность составит 1500 кг.

Напомним, в начале февраля Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Ранее сообщалось, что Запорожское конструкторское бюро "Прогресс", которое входит в состав "Укроборонпрома", заказало "Мотор Сич" авиационные двигатели на сумму более $7 млн. Эти комплектующие используются для разведывательно-ударных беспилотников большой продолжительности полета Bayraktar Akinci.

Кроме этого, в прошлом году стало известно, что производитель беспилотников компания Baykar разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственного центра по сборке БПЛА.