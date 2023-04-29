Виробник “Байрактарів” створюватиме нові безпілотники

Турецька компанія Baykar з наступного року розпочне виробництво нового бойового безпілотного літального апарату (БПЛА). Про це написало міжнародне агентство Reuters.

Як заявив голова ради директорів Baykar Сельчук Байрактар, новий БПЛА вже викликає міжнародний інтерес. Йдеться про 15-метровий літальний апарат, який називається Kizilelma. Він розширить продуктову лінійку компанії від повільних штурмових дронів до швидких і маневрених автономних дронів, які працюють разом із винищувачами.

"Він спроектований як високоавтономна бойова машина класу "повітря-повітря", звичайно ж, під контролем людини", - заявив Байрактар, який керував розробкою БПЛА з реактивним двигуном.

Baykar планує почати виробництво невеликими партіями наступного року. Kizilelma здійснив свій перший політ у грудні та почав льотні випробування з іншими безпілотниками Baykar цього місяця.

Літак готовий розпочати випробувальні польоти разом із пілотованими реактивними літаками.

Раніше в Baykar повідомили, що працюють над рішенням, яке дозволить боротися з дронами-камікадзе, зокрема іранськими БПЛА, які застосовує Росія проти об'єктів критичної інфраструктури України.

У жовтні 2022 року гендиректор компанії заявив, що Baykar планує завершити будівництво свого заводу в Україні за два роки.

Перед тим стало відомо, що завод буде розміщений на площі понад 30 тис. кв м, а до виробництва буде залучено понад 300 інженерів, техніків та інших фахівців. Журналісти повідомили, що в Україні збиратимуть не лише Bayraktar TB2, але і важкий безпілотник Akıncı та безпілотний винищувач Kızılelma, а також іншу техніку компанії.

Нагадаємо, раніше Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2, ще в лютому, до початку повномаштабної війни.