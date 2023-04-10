Новий безпілотник від Baykar зробить революцію в бою – голова компанії

Голова ради директорів Baykar Сельчук Байрактар розповів про переваги безпілотного бойового літака Kizilelma в повітряному бою.

Про це повідомляє Savunmasanayist.com

Безпілотник Bayraktar Kizilelma, де використовується двигун українського виробництва, увійшов в історію як перший безпілотний бойовий літак Туреччини. Очікується, що Kizilelma, випробування якого тривають, надійде в серійне виробництво в 2024 році.

"БПЛА спричинили зміну парадигми, якої світ не очікував. Фактично, Збройні сили Туреччини були першою армією в світі, яка запровадила цю зміну парадигми на полі бою. Kizilelma також стане початком такої зміни в повітряному бою", - сказав у своїй заяві Сельчук Байрактар.

Відзначається, що у Kizilelma зброя може бути розміщена як під крилом, так і всередині фюзеляжу. Розміщення зброї всередині фюзеляжу зменшить її помітність на радарах. Kizilelma був спроектований так, щоб забезпечити низьку радіолокаційну помітність.

Він має бути оснащений передовими алгоритмами штучного інтелекту з високим рівнем автономності, які можуть як автоматично виявляти ворожі літаки за допомогою датчиків, так і автоматично здійснювати агресивні маневри у разі виникнення повітряної сутички.

Bayraktar Kizilelma має здатність здійснювати посадку і зліт з кораблів з короткою злітно-посадковою смугою, таких як корабель TCG Anadolu, який зараз проходить круїзні випробування. Завдяки цій здатності ЮПЛА відіграватиме стратегічну роль у захисті акваторій Середземного, Егейського, Мармурового та Чорного морів (турецька ініціатива «Блакитна батьківщина»).

Також Kizilelma успішно виконуватиме місії завдяки низькій радіолокаційній помітності. Перший турецький безпілотний бойовий літак, злітна вага якого становитиме 6 тонн, буде використовувати всі боєприпаси національної розробки, його вантажопідйомність складає 1500 кілограмів.

Нагадаємо, випробування нового бойового безпілотника Bayraktar Kızılelma, оснащеного українським двигуном АІ-25, компанія Baykar успішно провела в листопаді 2022 року.