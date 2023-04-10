Новый беспилотник от Baykar совершит революцию в бою – глава компании

Глава совета директоров Baykar Сельчук Байрактар рассказал о преимуществах беспилотного боевого самолета Kizilelma в воздушном бою.

Об этом сообщает Savunmasanayist.com

Беспилотник Bayraktar Kizilelma, где используется двигатель украинского производства, вошел в историю в качестве первого беспилотного боевого самолета Турции. Ожидается, что Kizilelma, испытания которого продолжаются, поступит в серийное производство в 2024 году.

"БПЛА повлекли за собой изменение парадигмы, которой мир не ожидал. Фактически, Вооруженные силы Турции были первой армией в мире, которая ввела это изменение парадигмы на поле боя. Kizilelma также станет началом такого изменения в воздушном бою", - сказал в своем заявлении Сельчук Байрактар.

Отмечается, что у Kizilelma оружие может быть размещено как под крылом, так и внутри фюзеляжа. Размещение оружия внутри фюзеляжа уменьшит его уязвимость для радаров. Kizilelma был спроектирован так, чтобы обеспечить низкую радиолокационную заметность.

Он должен быть оснащен передовыми алгоритмами искусственного интеллекта с высоким уровнем автономности, которые могут как автоматически обнаруживать вражеские самолеты с помощью датчиков, так и автоматически совершать агрессивные маневры в случае возникновения воздушной схватки.

Bayraktar Kizilelma имеет способность совершать посадку и взлет с кораблей с короткой взлетно-посадочной полосой, таких как корабль TCG Anadolu, который сейчас проходит круизные испытания. Благодаря этой способности ЮПЛА будет играть стратегическую роль в защите акваторий Средиземного, Эгейского, Мраморного и Черного морей (турецкая инициатива "Голубая родина").

Также Kizilelma будет успешно выполнять миссии благодаря низкой радиолокационной заметности. Первый турецкий беспилотный боевой самолет, взлетный вес которого составит 6 тонн, будет использовать все боеприпасы национальной разработки, грузоподъемность которого составляет 1500 килограммов.

Напомним, испытание нового боевого беспилотника Bayraktar Kızılelma, оснащенного украинским двигателем АИ-25, компания Baykar успешно провела в ноябре 2022 года.