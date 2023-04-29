Производитель "Байракторов" будет создавать новые беспилотники

Турецкая компания Baykar со следующего года приступит к производству нового боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом написало международное агентство Reuters.

Как заявил глава совета директоров Baykar Сельчук Байрактар, новый БПЛА уже вызывает международный интерес. Речь идет о 15-метровом летательном аппарате, который называется Kizilelma. Он расширит продуктовую линейку компании от медленных штурмовых дронов до быстрых и маневренных автономных дронов, работающих вместе с истребителями.

"Он спроектирован как высокоавтономная боевая машина класса "воздух-воздух", конечно же, под контролем человека", - заявил Байрактар, руководивший разработкой БПЛА с реактивным двигателем.

Baykar планирует начать производство небольшими партиями в следующем году. Kizilelma совершил свой первый полет в декабре и начал летные испытания с другими беспилотниками Baykar в этом месяце.

Самолет готов начать испытательные полеты вместе с пилотируемыми реактивными самолетами.

Ранее в Baykar сообщили, что работают над решением, которое позволит бороться с дронами-камикадзе, в том числе иранскими БПЛА, применяющими Россией против объектов критической инфраструктуры Украины.

В октябре 2022 года гендиректор компании заявил, что Baykar планирует завершить строительство своего завода в Украине за два года.

Перед этим стало известно, что завод будет размещен на площади более 30 тыс. кв. м, а к производству будет привлечено более 300 инженеров, техников и других специалистов. Журналисты сообщили, что в Украине будут собирать не только Bayraktar TB2, но и тяжелый беспилотник Akıncı и беспилотный истребитель Kızılelma, а также другую технику компании.

Напомним, ранее Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2, еще в феврале, до начала полномасштабной войны.