Два украинских предприятия ОПК заключили новые контракты с производителем дронов Bayraktar

Украинские производители вооружения заключили три новых соглашения с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Вчера отработал день в Турции на международной выставке авиационной техники Teknofest-2023. Много встреч, одна цель - поиск путей усиления украинского ОПК", - отметил он.

Впрочем, по словам Камышина, никаких деталей он, "ясное дело", сообщать не будет. Министр лишь заверил, что эти контракты "дают Украине экспортную выручку и оружие нового поколения".

Как уточнили в пресс-службе Минстратегпрома, целью визита Камышина на нынешнюю турецкую выставку авиационной и авиакосмической техники было именно подписание этих контрактов. Они заключены с двумя украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Министр отметил, что Украина и Турция уже имеют позитивный бэкграунд сотрудничества в оборонно-промышленном секторе, и целью сторон является расширять сотрудничество и открывать новые взаимовыгодные направления партнерства.

"Минстратегпром готов способствовать согласованию всех трудностей и устранению бюрократических точечных препятствий для дальнейшего расширения сотрудничества с Baykar Avia Ventures. Это сотрудничество нужно украинским предприятиям уже сегодня как возможность дополнительного наращивания мощностей и производства критически важной для нашей армии техники", - добавил он.

Напомним, что со следующего года Baykar намерена начать серийное производство нового 15-метрового БПЛА Bayraktar Kızılelma, создаваемого с использованием реактивных двигателей украинского госпредприятия "Ивченко-Прогресс".

Отметим также, что в феврале 2022 года перед полномасштабным российским вторжением Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2.