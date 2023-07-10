Rheinmetall построит завод по ремонту танков в Украине

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall откроет завод бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель, отвергнув беспокойство других западных оборонных компаний по расширению присутствия в стране, пока оно находится в состоянии войны с Россией.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на интервью генерального директора Армина Паппергера.

По его словам, украинцы должны помочь себе сами, а не надеяться на помощь европейских партнеров и США, которую можно ожидать десятилетиями.

Rheinmetall также будет учить украинцев обслуживать танки и другую бронированную технику, изготовленную на заводе, расположенном в западной части Украины.

В ответ на заявление бывшего президента России Дмитрия Медведева о том, что Россия нанесет удар по любому объекту Rheinmetall, созданному в Украине, Паппергер сказал, что фабрику можно оградить от российского нападения.

"Сейчас в Украине много заводов, которые производят продукцию военного назначения. Это просто еще один — и мы также можем защитить его", — сказал он.

По словам Паппергера, Украине стоит сосредоточиться на поставках и производстве большего количества, чем создание дополнительного количества танков.

Он добавил, что в следующем году Rheinmetall увеличит ежегодное производство артиллерийских снарядов со 100 000 до 600 000 и значительная часть этого дополнительного производства будет предназначена для доставки в Украину. Теоретически, Rheinmetall может обеспечить 60% артиллерийских боеприпасов, в которых нуждается Украина.

В начале этого года компания сообщила газете Rheinische Post, что надеется открыть на украинской земле завод боевых танков стоимостью 200 миллионов евро, который сможет производить около 400 танков в год.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" и немецкая компания Rheinmetall, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Совместное предприятие, созданное компаниями, должно заработать уже в июле.