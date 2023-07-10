Rheinmetall збудує завод з ремонту танків в Україні

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall відкриє завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів, відкинувши занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.

Про це пише CNN, посилаючись на інтерв’ю генерального директора Арміна Паппергера.

За його словами, українці повинні допомогти собі самі, а не сподіватися на допомогу від європейських партнерів і США, яку можна чекати десятиліттями.

Rheinmetall також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині України.

У відповідь на заяву колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про те, що Росія завдасть удару по будь-якому об’єкту Rheinmetall, створеному в Україні, Паппергер сказав, що фабрику можна захистити від російського нападу.

"Зараз в Україні є багато заводів, які виробляють продукцію військового призначення. Це просто ще один — і ми також можемо захистити його", — сказав він.

Наразі, за словами Паппергера, Україні варто зосередитися на постачанні та виробництві більшої кількості, ніж створення додаткової кількості танків.

Він додав, що наступного року Rheinmetall збільшить щорічне виробництво артилерійських снарядів зі 100 000 до 600 000, і значна частина цього додаткового виробництва буде призначена для доставки в Україну. Теоретично, Rheinmetall може забезпечити 60% артилерійських боєприпасів, які потребує Україна.

На початку цього року компанія повідомила газеті Rheinische Post, що сподівається відкрити на українській землі завод бойових танків вартістю 200 мільйонів євро, який зможе виробляти близько 400 танків на рік.