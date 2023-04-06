Збройова промисловість Німеччини розвивається через війну в Україні

Німецький ВПК є головним бенефіціаром через вторгнення Росії в Україну, і це викликає незручність у громадськості.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"Німці з глибокою підозрою ставляться до військової сили та експорту зброї, що пов'язано з агресивною історією їхньої країни у ХХ столітті… Німецькі постачальники зброї переживають справжній бум, незалежно від суспільних настроїв", - пише Bloomberg.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Німеччина посіла шосте місце за експортом озброєнь у 2022 році, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії.

Через три дні після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року канцлер Олаф Шольц оголосив про "переломний момент": було скасовано багаторічну заборону на відправку зброї в зони конфліктів для допомоги Києву, а також створено спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації обладнання Бундесверу. Німеччина дослухалася до міжнародних закликів досягти встановленого НАТО цільового показника витрат на оборону в 2% ВВП.

Відтоді посилилося виробництво, а акції компаній німецького ВПК піднялися. Зокрема, акції компанії Rheinmetall зросли майже втричі, піднявши її ринкову вартість вище 10 мільярдів євро. 16 березня компанія повідомила про рекордні прибутки й величезний пакет замовлень на 26,6 мільярда євро.

У лютому компанія Hensoldt повідомила про рекордні обсяги замовлень на 5,4 мільярда євро, заявивши, що агресія РФ повернула попит на ефективну оборонну промисловість.

Нагадаємо, уряд Німеччини надає Україні інвестиції на загальну суму 221 мільйон євро (242 мільйони доларів). Вони поширюються на 11 проектів в Україні німецьких компаній.