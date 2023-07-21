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"Ми можемо захиститися". Німецький Rheinmetall не відмовиться від будівництва заводу в Україні, незважаючи на погрози РФ
Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall готовий захищати свій завод в Україні від російських ракетних атак, але не відмовиться від планів збудувати його.
Про це заявив гендиректор концерну Армін Паппергер, передає німецька газета-таблоїд BILD.
Росія почала погрожувати Rheinmetall, адже компанія готується запустити в Україні завод протягом наступних 12 тижнів (відлік починається з 10 липня). Прессекретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія спробує розбомбити виробництво.
У відповідь Паппергер сказав, що концерн готовий захищати своє підприємство, в тому числі системами протиповітряної оборони виробництва Rheinmetall.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Для нас у Rheinmetall є проявом турботливої підтримки наших українських партнерів у боротьбі за свободу та демократію та якомога швидше задовольняти їхні нагальні потреби", — підкреслив він.
Відомо, що завод буде розташований в одному з західних регіонів України. За словами Паппергера, на ньому вироблятимуть та ремонтуватимуть бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензією.
Нагадаємо, що раніше АТ "Укроборонпром" і Rheinmetall, уклали угоду про стратегічне партнерство. Першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, яку Україна отримала від Західних партнерів.