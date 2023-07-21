"Ми можемо захиститися". Німецький Rheinmetall не відмовиться від будівництва заводу в Україні, незважаючи на погрози РФ

Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall готовий захищати свій завод в Україні від російських ракетних атак, але не відмовиться від планів збудувати його.

Про це заявив гендиректор концерну Армін Паппергер, передає німецька газета-таблоїд BILD.

Росія почала погрожувати Rheinmetall, адже компанія готується запустити в Україні завод протягом наступних 12 тижнів (відлік починається з 10 липня). Прессекретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія спробує розбомбити виробництво.

У відповідь Паппергер сказав, що концерн готовий захищати своє підприємство, в тому числі системами протиповітряної оборони виробництва Rheinmetall.

"Для нас у Rheinmetall є проявом турботливої підтримки наших українських партнерів у боротьбі за свободу та демократію та якомога швидше задовольняти їхні нагальні потреби", — підкреслив він.

Відомо, що завод буде розташований в одному з західних регіонів України. За словами Паппергера, на ньому вироблятимуть та ремонтуватимуть бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензією.

Нагадаємо, що раніше АТ "Укроборонпром" і Rheinmetall, уклали угоду про стратегічне партнерство. Першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, яку Україна отримала від Західних партнерів.