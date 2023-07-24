Іспанія передала Україні ще одну партію танків Leopard та броньовиків (ФОТО)

Влада Іспанії відправила 24 липня нову партію військової та гуманітарної допомоги для України. Як йдеться в повідомленні Міністерства оборони західноєвропейської країни, судно з відповідним вантажем було відправлено до України вранці в понеділок з порту Сантандер.

Зокрема, відправлено чотири подаровані Україні танки моделі Leopard 2A4, які доповнять партію з шести Leopard 2 з такими ж характеристиками, передану українській владі раніше, та "різні типи боєприпасів".

Очікується, що відправлене може бути доставлене ЗСУ на початку серпня. При цьому зазначено, що 23 липня до Польщі вже прибув відправлений Іспанією для України польовий шпиталь.

До нинішньої партії входять також десять бронеавтомобілів M113 (три з них для Держприкордонслужби), десять вантажівок (з яких п'ять будуть передані ДПСУ, а п'ять Збройним силам України) та один багатоцільовий броньований автомобіль (для ДПСУ).

Фото: Міноборони Іспанії Фото: Міноборони Іспанії Фото: Міноборони Іспанії Фото: Міноборони Іспанії Фото: Міноборони Іспанії

Крім цього, передано цивільний бронемобіль швидкої допомоги (для ДПСУ), три цивільні автомобілі швидкої допомоги та один бронетранспортер швидкої допомоги BMR, які підуть для різних військових госпіталів. У Міноборони Іспанії також опублікували фото навантаження, проте танків на них не видно.