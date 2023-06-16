Іспанія передасть Україні 20 БТР, чотири танки Leopard 2 й польовий шпиталь

Іспанія передасть Україні 20 бронетранспортерів, чотири танки Leopard 2А4 та польовий військовий шпиталь. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарити Роблес на засіданні у форматі "Рамштайн", передає пресслужба відомства.

За її словами, вже 19 червня до Польщі прибудуть 20 БТР – ця партія додасться до 40 одиниць такої техніки, яку вже було надано українським військовим. Також Іспанія передасть чотири танки Leopard 2А4, які перебували на ремонті. З Польщі техніка відправиться в Україну.

Крім того, Роблес анонсувала надання польового шпиталю Role 2 plus, який здатен забезпечити потреби бригади у хірургічних, стабілізаційних та інших медичних заходах. Перед доставкою шпиталю українські військові пройдуть необхідне навчання в Іспанії.

Нагадаємо, за підсумками 13-го засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, яка більш відома як формат "Рамштайн", українські партнери розділили зобов'язання та домовилися про формування нових пакетів військової допомоги. Про те, яке озброєння для України анонсували США, Велика Британія та інші країни, читайте тут.