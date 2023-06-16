Испания передаст Украине 20 БТР, четыре танка Leopard 2 и полевой госпиталь

Испания передаст Украине 20 бронетранспортеров, четыре танка Leopard 2А4 и полевой военный госпиталь. Об этом заявила министр обороны Испании Маргариты Роблес на заседании в формате "Рамштайн", передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, уже 19 июня в Польшу прибудут 20 БТР – эта партия прибавится к 40 единицам такой техники, которая уже была предоставлена украинским военным. Также Испания передаст четыре танка Leopard 2А4, которые находились на ремонте. Из Польши техника отправится в Украину.

Кроме того, Роблес анонсировала предоставление полевого госпиталя Role 2 plus, способного обеспечить потребности бригады в хирургических, стабилизационных и других медицинских мероприятиях. Перед доставкой госпиталя украинские войска пройдут необходимое обучение в Испании.

Напомним, по итогам 13-го заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, которая более известна как формат "Рамштайн", украинские партнеры разделили обязательства и договорились о формировании новых пакетов военной помощи. О том, какое вооружение для Украины анонсировали США, Великобритания и другие страны, читайте здесь.